Россиян призвали «готовиться к холодной зиме» после выборов в США

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Оба кандидата в президенты США уверены, что Россия желает им поражения. Если антироссийская риторика Джозефа Байдена стара как мир, то позиция Дональда Трампа вызывает много вопросов. Разобраться в том, с какой стати Трамп считает, что Кремль желает ему поражения, «Вечерней Москве» помог американист Александр Малькевич.

Все меньше и меньше остается до выборов президента в США. Кандидаты провели последние дебаты. В ходе них Дональд Трамп и Джозеф Байден много обвиняли друг друга, но в одном сошлись. Каждый из них считает, что Россия хочет их поражения. Трамп сослался на данные спецслужб, а Байден сказал, что власти России «знают, что он знает их, и они знают его».

Хотя Владимир Путин не выказывал симпатий ни демократу, ни республиканцу, очевидно, что Байден настроен более антироссийски. Он уже пообещал заставить Москву «заплатить» за вмешательство в выборы в США. Ранее он говорил о необходимости ввести санкции. Трамп не угрожает ими, но в декабре прошлого года ввел ограничительные меры против «Северного потока — 2».

Первый заместитель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что США будут проводить жесткий антироссийский курс независимо от того, кто выиграет.

— Я призываю готовиться к холодной зиме, которая очень долго будет длиться в отношениях России и США. Кто бы ни победил, нам будет плохо. Я по-прежнему симпатизирую Трампу, но проблема в том, что ему не дали выстраивать отношения с Россией. Его мечта — переизбраться и сохранить большинство республиканцев в Сенате. Даже если победит Трамп, у него не будет возможности проводить ту политику, которую он хотел бы. В нижней палате Конгресса большинство будет, скорее, за демократами. Ничего особо хорошего нас не ждет, — сказал американист.

Малькевич сомневается, что у Байдена «хватит задора продержаться без стероидов» у власти. Но даже если со здоровьем у него все будет в порядке, его ненависть к России за то, что она якобы помогла победить Трампу в 2016 году, лишает его «коридора возможностей».

После выборов внешняя политика США будет непредсказуемой, уверен эксперт. С одной стороны, погрузившись во внутренние противоречия, Вашингтону может и не будет дела до остального мира. С другой стороны, чтобы отвлечь американское общество от проблем с коронавирусом Белый дом с Байденом во главе может развязать войну.

— Для мира лучше Трамп. Ему сделали образ шута, но он прагматичен. Он единственный президент США, который не развязал ни одной войны. А Байден будет пытаться доставить демократию на кончике ракеты, — заметил Малькевич.

Что касается обвинений России в том, что она против обоих кандидатов, то политолог считает такие утверждения не более чем пиар-ходом: «Это политический трюк. То, что Россия, Китай, Иран — страны, записанные в мировые злыдни, — это понятно».

Напомним, выборы президента Соединенных Штатов состоятся 3 ноября.

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