«Пытается сохранить лицо»: зачем Трамп решил обнародовать данные о связях с Кремлем

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Дональд Трамп отдал распоряжение обнародовать все документы, связанные с приписываемыми ему связями с Кремлем. Как рассекречивание этих данных отразится на шансах республиканцы одолеть Джозефа Байдена, «Вечерняя Москва» спросила у политологов-американистов.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Трамп заранее пытается отмежеваться от спекуляций на темах его нелегитимности и сговоре с Москвой.

— Сейчас Трамп пытается показать общественности, что он не является «агентом» Кремля, а все эти обвинения — желание демократов избавиться от конкурента. Понятно, что до 3 ноября ничего глобального по теме коронавируса не сделаешь: на вакцину нужно время — на этой теме не сыграешь. Поэтому Трамп пытается таким способом сохранить лицо либо предотвратить любые дальнейшие спекуляции по поводу его якобы нелегитимности и шантажа со стороны России — всего, о чем обычно говорят демократы, — сказал эксперт.

Блохин напомнил, что ряд авторитетных чиновников, включая бывшего главу разведки Ричарда Гренелла, заявлял о том, что у демократов нет доказательств связей Трампа с Кремлем. Не говоря уже о результатах комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера, на чью работу было потрачено много денег, а связей Трампа так и не было выявлено.

— Скорее всего, в документах (которые обнародует Трамп — прим. «ВМ») будут собраны факты, подтверждающие, что демократы без доказательств давили на Трампа, пытались подвести его под импичмент. В рассекреченных документах может быть показана изнанка американской политики, — предположил Блохин.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич полагает, что обнародованием данных Трамп рассчитывает поднять свой рейтинг перед выборами.

— Трамп пошел ва-банк. Уже меньше месяца осталось до выборов, в топку кампании полетело все: чудесное исцеление за считаные дни от COVID-19, триумфальное возвращение в Белый дом, ночные дебаты кандидатов в вице-президенты. Трамп настаивает на вторых и третьих дебатах со своим соперником Джо Байденом. Я прогнозирую и попытку предъявить американскую вакцину от коронавируса за несколько дней до выборов, чтобы спасти Америку под слоганом «Спасся сам — спасу и вас». Как шутят некоторые аналитики, возможно, после коронавируса все защитные механизмы у Трампа сорвало, и он дал команду рассекретить документы, — говорит эксперт.

Малькевич отмечает, что весь этот «российский след» придумали политтехнологи Хиллари Клинтон, чтобы скомпрометировать Трампа. Глава Белого дома мог и раньше доказать свою невиновность и обнародовать данные, но тогда его бы обвинили в давлении на спецпрокурора Мюллера, проводившего расследование. Так или иначе, но вся эта история «показали нам безобразнейшую изнанку коридоров американской власти».

— Вся эта грязь американской политики показала нам такую безобразнейшую изнанку коридоров американской власти, что мне просто любопытно, кто из мировых политиков захочет иметь дело со страной, в которой относятся к тебе таким образом? Любые переговоры становятся достоянием общественности, как в случае с публикацией библиотеки Билла Клинтона и его переговоров с Путиным в 2000 году, так и с публикацией всего, что вывалил Джон Болтон (экс-советник Трампа — прим. «ВМ») в своей книге о нынешнем главе Белого дома. Спасибо им за то, что они показывают всему миру свое истинное лицо и предостерегают этим романтиков от каких-либо заблуждений относительно того, что с Америкой можно вести дела, — подчеркнул Малькевич.

США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году. Обнародованный в 2019 году доклад Роберта Мюллера выявил факт вмешательства Москвы, но опроверг «сговор» Трампа с Кремлем. Кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден пообещал ввести санкции против России, если выиграет 3 ноября.

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