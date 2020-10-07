Трамп разрешил обнародовать все данные о своих «связях» с Россией

Дональд Трамп напомнил, что всю информацию про якобы сговор с Россией он рассекретил давно / Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что приказал рассекретить все документы, которые связаны с приписываемыми ему связями с Российской Федерацией.

Также американский лидер решил обнародовать информацию, связанную с перепиской бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через свою электронную почту.

— Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом, связанным с Россией. Так же, как и со скандалом с электронной почтой Хиллари Клинтон, — написал Трамп в соцсети Twitter.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Также глава США напомнил, что всю информацию про «сговор с Россией» он рассекретил уже давно.

Напомним, что Соединенные Штаты регулярно приписывают России попытки «вмешательства» в их выборы, однако Кремль много раз отвергал подобные обвинения еще с момента избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году.

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