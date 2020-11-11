СМИ сообщили о договоренности Конгресса США по санкциям по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Сенат и палата представителей в США пришли к договоренностям по новым санкциям в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на три источника, знакомые с вопросом.

Сообщается, что были оговорены новые ограничения, которые включат в проект оборонного бюджета на следующий год. Его примут до конца 2020 года. По данным издания, ограничения коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работали с российскими судами после завершения строительства.

Санкции будут приняты в соответствии с новым пунктом в законодательстве США, обязывающим власти предупреждать союзников о введении санкций. По словам сенатора от Нью-Джерси Боба Менендеса, Вашингтон сообщит Германии, что новые санкции не коснутся их чиновников.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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