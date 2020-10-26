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Способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик направился в Германию
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик направился в Германию

Евгения Звощик

Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в немецкий порт Мукран, который является логистической базой газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Кроме того, вместе с «Черским» в сторону Германии направились суда снабжения «Умка» и «Финвал».

Ранее сообщалось, что трубоукладчик начал движение в направлении датского острова Борнхольм, около которого находится недостроенный участок трубопровода, передает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал новые санкции Вашингтона

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