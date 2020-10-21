Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал новые санкции Вашингтона

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — прокомментировал новые санкции США против этого трубопровода. Заявление компании было распространено в среду, 21 октября.

— Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года. Мы не можем комментировать их потенциальные последствия для компаний, поддерживающих проект, — пояснили в Nord Stream 2 AG.

Кроме того, отмечается, что любые угрозы применения санкций в отношении «Северного потока — 2» оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США распространили санкции по газопроводу «Северный поток — 2» на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода. В частности, речь идет о предоставлении услуг и мощностей, а также финансировании для модернизации или установки оборудования на этих судах. Согласно документу, на прекращение подобной деятельности компаниям дается 30 дней начиная с 20 октября.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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