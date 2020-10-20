Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вашингтон расширил санкции против «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Вашингтон расширил санкции против «Северного потока — 2»

Евгения Звощик

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки распространили санкции по газопроводу «Северный поток — 2» на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода. Об этом сообщается в пояснениях к рестрикциям, распространенным Госдепартаментом США во вторник, 20 октября.

В частности, речь идет о предоставлении услуг и мощностей, а также финансировании для модернизации или установки оборудования на этих судах. Согласно документу, на прекращение подобной деятельности компаниям дается 30 дней начиная с 20 октября.

Кроме того, в Госдепе пояснили, что вместе с Минфином США готовы «использовать весь спектр санкционных возможностей», чтобы остановить строительство российских трубопроводов, передает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Санкции США против российских газопроводов. 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

Читайте также: Немецкий депутат: Без «Северного потока — 2» Германия будет сидеть в темноте

санкцииСеверный поток — 2США
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Все мнения
О проекте