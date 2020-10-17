Немецкий депутат: Без «Северного потока — 2» Германия будет сидеть в темноте

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германия снова встала в позицию «нам нужен Северный поток — 2». Глава немецкого МИДа Хайко Маас уверен, что проект завершится, хотя недавно ставил его под сомнение. Почему Германия не может отказаться от российского газа, «Вечерней Москве» рассказал немецкий депутат Гуннар Линдеманн.

Власти ФРГ в лице канцлера Ангелы Меркель всегда говорили о необходимости завершения строительства по дну Балтийского моря. Однако после инцидента с Навальным глава МИД Хайко Маас под давлением депутатов Европарламента и Бундестага поставил проект под вопрос.

— Я, конечно, надеюсь, что россияне не заставят нас изменить свою позицию относительно «Северного потока — 2», — заявил Маас в начале сентября газете Bild am Sonntag.

Спустя чуть больше месяца Маас сделал несколько иное заявление, сказав, что проект будет точно достроен.

— Я исхожу из того, что «Северный поток — 2» будет достроен до конца, — сказал Маас.

Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн уверен, что Германия не может обойтись без проекта «Северный поток — 2».

— Германия в настоящее время отказывается от атомной и угольной энергетики. Между тем правительство Германии, очевидно, также признало, что энергоснабжение в Германии больше не было бы безопасным без российского газа. Кроме того, электричество и энергия в Германии уже дороже, чем во всех других странах ЕС, — сказал немецкий депутат в беседе с «Вечерней Москвой».

Отказ от «Северного потока — 2» вызовет в Германии рост цен на газ, уверен Линдеманн.

— Если сейчас перейти на поставки газа из США, затраты на энергию в Германии увеличились бы как минимум на 30 процентов. Граждане Германии не поддерживают это, особенно в условиях продолжающегося коронакризиса. Сокращение работы или ее потеря уменьшили доходы многих немцев. Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен Nordstream2. Потому что без российского газа немцы будут в темноте, — отметил Линдеманн.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Санкции США против российских газопроводов. 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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