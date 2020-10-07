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Эксперт спрогнозировал ответ России на возможный арест активов «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Эксперт спрогнозировал ответ России на возможный арест активов «Северного потока — 2»

Камран Гасанов

Внешняя политика

Польша продолжает попытки максимально навредить «Северному потоку — 2». Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал Газпром и еще пять компаний, участвующих в проекте. Сумма «наказания» для российской компании составила 7,6 миллиарда долларов. Пять других фирм оштрафованы на 61 миллион долларов.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович уверен, что решение Варшавы не будет поддержано на общеевропейском уровне.

— Существуют юридические нюансы, которые позволяют интерпретировать европейское право. За такие нюансы и уцепилась Польша, выписывая штраф. Никаких гарантий, что Польшу поддержат другие страны Евросоюза или Европейская комиссия и другие структуры в Брюсселе, нет. Если бы они это могли сделать, то давно сами выкатили бы России штраф, а Еврокомиссия отказалась штрафовать Газпром за якобы нарушение антимонопольных прав Евросоюза, пойдя на компромисс, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Максимум, что без европейской поддержки может сделать Польша с этим штрафом, — это начать арест активов Газпрома в самой Польше. Но у Москвы есть широкий арсенал для оказания давления на Варшаву.

— Можно арестовать счета в польских банках, газ, находящийся в трубе на территории Польши. Но Польша с большей вероятностью воздержится от таких мер. Ведь если начнется арест российских активов в Польше, то в скором времени может начаться арест польских активов, существующих в России, как минимум — счетов в российских банках. Мы торгуем с Польшей, она поставляет в страну фармакологическую продукцию, сантехнику, сельскохозяйственные продукты — аресты таких активов могут обойтись дорого. Польша будет использовать новость о штрафе как пиар-ход, — отметил Митрахович.

Читайте также: Германию предупредили о крупных штрафах при отказе от «Северного потока — 2»

газПольшаСеверный поток — 2
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