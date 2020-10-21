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Дмитрий Песков заявил, что санкции США вредят им самим
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Дмитрий Песков заявил, что санкции США вредят им самим

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Санкции США против России вредят не только последней, но и самим Штатам. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет об ограничениях со стороны Вашингтона против «Северного потока — 2». Рестрикции, по словам представителя Кремля, стали частью «несправедливой, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции».

— Не первый год эта деструктивная линия продолжается, — цитирует ТАСС Пескова.

Он также отверг связь санкций с переговорами сторон по СНВ-3.

Напомним, 20 октября США расширили санкции против российского газопровода.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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