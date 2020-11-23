Специалисты Роскачества рассказали, как правильно ухаживать за зимней обувью

Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества рассказали, обувь из какого материала лучше всего носить зимой, а также как за ней правильно ухаживать для того, чтобы она прослужила как можно дольше.

Отмечается, что меньше всего для зимних испытаний — перепадов температур, снега и слякоти — годится обувь, сделанная из видов кожи, в производстве которых использована синтетика. Например, экокожа является полностью искусственным материалом. Такая обувь обычно хорошо противостоит грязи и реагентам, но ее нежелательно использовать при температуре ниже минус десяти градусов, поскольку покрытие может потрескаться.

В свою очередь натуральная кожа имеет свойство сжиматься. Для того чтобы препятствовать этому, используют специальные формодержатели. Специалисты советуют использовать деревянные формодержатели, поскольку они обладают антибактериальными свойствами.

Кроме того, эксперты рекомендуют не носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день. Во время носки кожа на ботинках и сапогах сгибается и растягивается. Поэтому лучше при возможности носить пару обуви не чаще раза в три дня. Также не рекомендуется сушить промокшую обувь ускоренно. Как пояснили в Роскачестве, батареи, фены и вкладные сушилки не только пересушивают кожу, но и могут высушить клей. Если же нет второй пары, а основная обувь промокла, лучше всего использовать для сушки обычную бумагу, предварительно вынув стельку.

Фото: pixabay.com

Помимо этого, эксперты пояснили, что перед первым использованием верх кожаной обуви, особенно ворсовой, важно обработать водоотталкивающим спреем. Достаточно делать это несколько раз за сезон. Для замши и нубука нужно регулярно использовать креповую щетку, чтобы расчесывать ворс. Для гладкой кожи следует использовать воск, изготовленный на основе пчелиного. При этом грязь с гладкой кожи можно смыть водой с помощью обычной губки. После высыхания нужно обработать обувь кремами для конкретного вида материала.

Стоит отметить, что не рекомендуется мыть обувь хозяйственным мылом или средством для мытья рук, поскольку они оставляют разводы. Лучше использовать низкощелочное мыло, которое можно приобрести в магазинах обувной косметики. Для того чтобы защитить свою обувь от реагентов, рекомендуется покупать модели на высокой подошве. Если соль уже оказалась на обуви, то нужно обработать обувь влажной тряпкой или салфеткой и воспользоваться выводящими соль средствами обувной косметики, содержащими уксусную кислоту, сообщается на официальном сайте Роскачества.

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