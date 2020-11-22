Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владельцев старых Android-смартфонов предупредили о проблемах в 2021 году
Фото: mos.ru/Официальный сайт мэра Москвы

Владельцев старых Android-смартфонов предупредили о проблемах в 2021 году

Юлия Курганова

Технологии

У хозяев смартфонов на Android версии ОС 7.1.1 и более ранних могут появиться проблемы при использовании устройства в следующем году. Об этом сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он рассказал, что в сентябре 2021 заканчивается срок действия сертификата DST Root X3, который вел перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. Этим с 2015 года занимались компании Let's Encrypt и IdenTrust.

Эксперт объяснил, что из-за этого почти треть доменов (более 200 миллионов сайтов по всему миру) могут стать недоступны для владельцев смартфонов со старой версией Android.

Кузьменко добавил, что в настоящее время около 12,9 процента от всех пользователей Android-устройств используют версию ОС 7.1.1 и более раннюю.

— Избежать подобной проблемы можно, сменив свой старый смартфон на более современный гаджет, — сказал эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Также он рассказал, что решить проблему можно, установив на телефон браузер Firefox, у которого есть свое хранилище сертификатов. Но это подойдет только тем владельцам смартфонов, у кого установлена OC Android не ниже версии 5.0.

Читайте также: Назван способ сэкономить при покупке мобильного телефона

смартфоныэкспертсоветы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Все мнения
О проекте