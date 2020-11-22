Владельцев старых Android-смартфонов предупредили о проблемах в 2021 году

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У хозяев смартфонов на Android версии ОС 7.1.1 и более ранних могут появиться проблемы при использовании устройства в следующем году. Об этом сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он рассказал, что в сентябре 2021 заканчивается срок действия сертификата DST Root X3, который вел перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. Этим с 2015 года занимались компании Let's Encrypt и IdenTrust.

Эксперт объяснил, что из-за этого почти треть доменов (более 200 миллионов сайтов по всему миру) могут стать недоступны для владельцев смартфонов со старой версией Android.

Кузьменко добавил, что в настоящее время около 12,9 процента от всех пользователей Android-устройств используют версию ОС 7.1.1 и более раннюю.

— Избежать подобной проблемы можно, сменив свой старый смартфон на более современный гаджет, — сказал эксперт в разговоре с агентством «Прайм».

Также он рассказал, что решить проблему можно, установив на телефон браузер Firefox, у которого есть свое хранилище сертификатов. Но это подойдет только тем владельцам смартфонов, у кого установлена OC Android не ниже версии 5.0.

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