Назван способ сэкономить при покупке мобильного телефона

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У москвичей появилась возможность сэкономить при покупке телефона. Оператор мобильной связи Tele2 предлагает им вернуть часть средств при покупке смартфонов Xiaomi, Samsung и Huawei.

Как рассказали «ВМ» в компании, более 60 процентов продаж смартфонов в рознице оператора приходится как раз на эти марки. При этом модели Xiaomi занимают в сети оператора 16 процентов, а Samsung, Huawei и Honor совокупно составляют долю в 44 процента. В связи с популярностью смартфонов этих брендов оператор запустил в розничной сети интересное предложение для абонентов.

В период до 31 января 2021 года при покупке в салонах операторов смартфонов можно получить существенный кешбэк в зависимости от тарифа, которым пользуется клиент.

С выгодой можно приобрести пять моделей смартфонов Xiaomi. Сумма кешбэка будет начисляться на счет абонента в течение семи месяцев после приобретения смартфона и предназначается для оплаты услуг оператора.

Все подробности можно узнать на сайте компании.

— Это своего рода антикризисная история, — считает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — В связи с ростом курса доллара цены на смартфоны в этом году выросли, а тут их предлагается купить и вернуть часть денег обратно. Думаю, немалое количество людей, которые планируют приобретать новые гаджеты, захотят сэкономить.