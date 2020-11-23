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Врачи рассказали, что нельзя делать перед тестом на COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва» 

Врачи рассказали, что нельзя делать перед тестом на COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Пациенту не следует перед тестом на коронавирус пить, курить, высмаркиваться и чистить зубы. Об этом заявили несколько врачей-вирусологов.

По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, свои привычки чистить зубы, пить и курить следует отложить на несколько часов перед взятием мазка. Если это сделано не будет, то «никаких возбудителей вы не найдете».

На четкость результата теста также влияет процедура его проведения, уверена терапевт Татьяна Романенко.

— Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной, — цитирует Романенко РБК.

Эти же правила, по словам терапевта, нужно соблюдать при взятии мазка из зева.

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