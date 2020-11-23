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Сергей Собянин оценил уровень заболеваемости коронавирусом в Москве
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин оценил уровень заболеваемости коронавирусом в Москве

Юлия Захарова

Город

Сглаживание роста числа зараженных коронавирусной инфекцией наблюдается в столице в последние две недели. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Последние две недели мы видим сглаживание процессов. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около шести процентов, — отметил Собянин.

По словам главы города, ситуация носит более длительный, но контролируемый характер по сравнению с весной. Собянин подчеркнул, что в настоящее время город сохраняет работу всех отраслей экономики, тогда как весной снижения числа заболевших удалось добиться благодаря введению карантинных мер.

Тем не менее медицинская система продолжает работать стабильно, приводит слова главы города РИА Новости.

Напомним, что за минувшие 24 часа в столице было зарегистрировано 6866 новых случаев COVID-19. Также за сутки полностью выздоровели 5064 пациента.

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