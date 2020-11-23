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Мэр Москвы: Минимальное число пациентов с пневмонией выявляют за несколько недель
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы: Минимальное число пациентов с пневмонией выявляют за несколько недель

Юлия Захарова

Город

Минимальное количество пациентов с пневмонией выявляют в столице за несколько недель. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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пневмониягоспитализацияСергей Собянин
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