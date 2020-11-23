Главное
Сергей Собянин рассказал о развитии новых станций МЦД
Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян
Как новые правила сдачи экзаменов на права изменят жизнь россиян
Кабмин проведет оптимизацию институтов развития
Чем для России обернется девальвация доллара
«Это может серьезно встряхнуть человечество»: врач рассказал о проблеме опаснее коронавируса
Мэр Москвы: Минимальное число пациентов с пневмонией выявляют за несколько недель
Минимальное количество пациентов с пневмонией выявляют в столице за несколько недель. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новость дополняется
Последнее
Попова призвала усилить контроль за ограничениями по коронавирусу
Сергей Собянин заявил об эффективности ограничительных мер в столице
Глава Минздрава отметил улучшение ситуации с лекарствами в России
Мишустин призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19
Мэр Москвы: Минимальное число пациентов с пневмонией выявляют за несколько недель
Мурашко: Более 770 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении в РФ
Сергей Собянин оценил уровень заболеваемости коронавирусом в Москве
МненияВсе мнения