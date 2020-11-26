Сергей Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом в Москве

/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил меры, которые были приняли в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем блоге.

По словам главы города, в режиме ограничений горожанам предстоит прожить следующие полтора месяца.

— И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу, — уточнил Собянин.

Он отметил, что промышленные предприятия, бизнес, магазины и сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам в Москве удается избежать весеннего сценария, когда большинство учреждений были закрыты.

— Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье, — заключил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о продлении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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