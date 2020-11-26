Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом в Москве
/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил меры, которые были приняли в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем блоге.

По словам главы города, в режиме ограничений горожанам предстоит прожить следующие полтора месяца.

— И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник – в малом домашнем кругу, — уточнил Собянин.

Он отметил, что промышленные предприятия, бизнес, магазины и сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам в Москве удается избежать весеннего сценария, когда большинство учреждений были закрыты.

— Прошу вас по-прежнему быть максимально осторожными и не подвергать ненужному риску свое здоровье, — заключил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о продлении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 напряженной

Сергей Собянинкоронавирусограничительные меры
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте