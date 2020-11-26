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Сергей Собянин сообщил о продлении ограничений в Москве в связи с COVID-19
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин сообщил о продлении ограничений в Москве в связи с COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продлении ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом глава города написал в своем личном блоге.

В четверг, 26 ноября, он подписал указ, согласно которому до 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и горожанам, которые страдают хроническими заболеваниями, стоит оставаться дома.

— Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30 процентов своего персонала. Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, — добавил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 у старшеклассников.

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