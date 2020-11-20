Мэр Москвы заявил о снижении заболеваемости COVID-19 у старшеклассников

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди старшеклассников снизилась в два раза. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, ситуация в младших классах достаточно сложная. В настоящее время около 2,5 тысячи групп в детских садах и классов находится на карантине.

— Это не мало, но, с другой стороны, это и не критично для всей системы, — заявил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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