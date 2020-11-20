Сергей Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве управляемой

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является управляемой. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, за последние пять дней не произошло серьезного всплеска заболеваемости.

— За последние пять дней, которые мы видим, никакого серьезного всплеска заболевания не произошло, наоборот, ситуация достаточно стабильная, — заявил мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что принимаемые меры дают эффект сглаживания ситуации.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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