Сергей Собянин оценил эффективность мер против коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Введенные в столице меры для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией дают результат. Об этом в пятницу, 20 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, городские власти принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в столице.

— Это связано и с ночными клубами, и с заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, но и продление сроков дистанционного обучения старшеклассников, но эти меры все равно дают свои результаты, — заявил Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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