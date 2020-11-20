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Сергей Собянин рассказал о медпомощи матерям и детям в период пандемии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о медпомощи матерям и детям в период пандемии

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детских врачей с Международным днем педиатрии. Он также отметил, что даже в условиях пандемии коронавируса медицинскую помощь специалисты оказывают в полном объеме.

По его словам, врачи ежедневно занимаются оказанием помощи матерям и детям.

— В целом должен сказать, что даже в условиях пандемии вся помощь в полном объеме оказывается, и несмотря на сложности, проблемы вся система работает без сбоев, об этом говорят показатели, — цитирует главу города РИА Новости.

Он также уточнил, что даже в сложные времена коронавирусной инфекции в столице уменьшаются младенческая и материнская смертность и заболеваемость. Это является важным показателем. В течение последних лет в московском здравоохранении по данным показателям достигнут уровень лучших европейских образцов и стандартов, в этом также участвуют все звенья педиатрической помощи.

— Надеюсь, что мы с каждым годом будем улучшать и создавать условия для работы детских врачей, всего медперсонала, кто занят в этой сфере. И, конечно, с каждым годом оказывать все более и более качественную помощь нашим маленьким москвичам и мамам. Спасибо вам за работу огромное, поздравляю, — заключил Сергей Собянин.

Ранее он заявил, что победа над пандемией коронавируса близка. Мэр Москвы отметил, что главное — обеспечить своевременную диагностику пациентов с COVID-19.

Читайте также: Около 40 тысяч москвичей оказывают помощь нуждающимся в период пандемии

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