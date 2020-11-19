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Около 40 тысяч москвичей оказывают помощь нуждающимся в период пандемии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 40 тысяч москвичей оказывают помощь нуждающимся в период пандемии

Юлия Захарова

Город

Примерно 40 тысяч жителей столицы являются частью движения оказания помощи людям, попавшим в сложную ситуацию на фоне пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках встречи с волонтерами и социальными работниками города.

По его словам, добровольцы чаще всего помогают пожилым людям и горожанам с хроническими заболеваниями. Работа волонтерских организаций возобновилась именно после обострения ситуации с COVID-19.

— Мы вновь обратились за помощью, и я хотел выразить огромные слова благодарности и от себя лично, и от москвичей. Вы откликнулись, и сегодня около 40 тысяч человек в разной форме участвуют в движении оказания помощи во время пандемии, — отметил Собянин.

Как подчеркнул глава города, помощь нуждающимся оказывали большое количество организаций и предприятий. Мэр Москвы добавил, что пандемия продемонстрировала важность проявления таких человеческих качеств, как доброта и отзывчивость. Москвичи, по его мнению, показали, что готовы помогать окружающим, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, акция помощи стартовала весной 2020 года, когда впервые были введены строгие ограничения для многих категорий граждан. После отмены режима самоизоляции волонтеры временно приостановили работу, однако 28 сентября вновь приступили к оказанию помощи. Всего с начала акции добровольцы выполнили около 600 тысяч заявок.

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