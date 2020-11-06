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Добровольцев в Москве стало больше на 15 тысяч с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Добровольцев в Москве стало больше на 15 тысяч с начала года

Вероника Кузьминова

Город

Число добровольцев в столице приближается к 100 тысячам — за год к волонтерству присоединились 15,5 тысячи человек. Об этом заявила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Добровольческое движение в нашем городе окрепло и зарекомендовало себя настолько, что у желающих помогать есть множество вариантов, где приложить свои способности. Волонтеры занимаются самыми разными направлениями, выбирая сферы, которые им ближе, в которых им интересно развиваться или делиться опытом, — приводятся слова Натальи Сергуниной на официальном сайте мэра Москвы.

Добровольцы столицы участвуют в акции #МыВместе. Волонтеры-медики помогают старшим коллегам в больницах.

— В весенний этап добровольцы Москвы поддержали акцию #МыВместе. И сейчас волонтеры вновь помогают москвичам старшего возраста соблюдать домашний режим. Добровольцы ежедневно доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости тем, кто в этом нуждается, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Стать волонтером могут москвичи любого возраста — от школьников до пенсионеров. Подросткам для работы волонтерами нужно предоставить разрешение от родителей. А дети младше 14 лет смогут выполнять добровольческие задачи в присутствии своих законных представителей или в числе школьного объединения. Узнать о деятельности ресурсного центра «Мосволонтер» можно на официальном сайте.

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Наталья СергунинаМоскваволонтеры
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