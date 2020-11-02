Волонтеры обработали музейный комплекс

Доброволец корпуса спасателей, студентка Московского государственного психолого-педагогического университета Екатерина Громцева обрабатывает дезинфицирующим раствором экспонаты Зала Славы в Музее Победы на Поклонной горе / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 2 ноября, представители Московского студенческого корпуса спасателей в рамках акции «МыВместе» продезинфицировали Музей Победы.

По требованию Роспотребнадзора дезинфекция помещений музейного комплекса проводится ежедневно. Сотрудники культурного учреждения обрабатывают обеззараживающим раствором все поверхности, в том числе мебель, дверные ручки. А в понедельник, когда музей закрыт для посетителей, помочь дезинфекторам вызвались добровольцы из Московского государственного психолого-педагогического и политехнического университетов. Студенты-волонтеры предварительно прошли специальную подготовку и аттестацию.

— Наши добровольцы, которые прошли курс, регулярно выезжают дезинфицировать организации массового посещения, — рассказывает заместитель руководителя Московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ирина Чешуина. — Студенты-спасатели уже побывали в Российском государственном военно-историческом архиве и в Российском государственном архиве фотодокументов. А вот те, кто по каким-то причинам не захотел сдавать экзамен или быть спасателем, принимают участие в качестве волонтеров в мероприятиях, не требующих специальной подготовки. Например, ведут профилактическую работу с населением.

Перед началом работы руководитель Московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ильмир Газизов дает наставления своим подопечным. После инструктажа волонтеры отправляются обрабатывать помещения. Начать решили с Зала полководцев, где расположены скульптуры знаменитых военачальников.

Студентка Московского государственного психолого-педагогического университета Екатерина Громцева в защитном костюме распыляет специальную жидкость на бюст Иосифа Сталина.

— Раствор, который мы используем, изготовлен на основе хлора и уничтожает любые микробы, — поясняет Екатерина Громцева.

Рядом с Екатериной работает ее подруга, студентка Политехнического института Татьяна Сергеева. Она дезинфицирует бюст маршала Жукова. По словам Татьяны, это уже третья подобная операция на ее счету, поэтому девушка не теряется и быстро и тщательно обрабатывает все поверхности изваяния.

После Зала полководцев ребята переходят в Зал Славы. Здесь расположены памятные доски с именами героев войны. Эти таблички также нуждаются в обработке.

В завершение волонтеры перемещаются на цокольный этаж музея, где расположены гардероб, а также диорама, памятники и мониторы интерактивной выставки «Подвиг народа». Все поверхности тщательно протирают дезраствором. Всего на обработку уходит около четырех часов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ильмир Газизов, руководитель Московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей:

— В Московском отделении Всероссийского корпуса спасателей регулярно выходят на дежурства около трехсот человек. В последнее время из-за сложной эпидемической обстановки основная наша задача— дезинфекция организаций. В Музее Победы узнали, что наш отряд присоединился к волонтерской акции «МыВместе», и попросили помочь. За полдня мы обработали около 10 тысяч квадратных метров музейных экспозиций. Отряд завоевал большую популярность, и нас приглашают на дезинфекции многие бюджетные организации. Во многих местах студенческий спасательный корпус работает совместно с Главным управлением МЧС по Москве.

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