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«Слухи ходят, словно мухи»: Мэр Москвы опроверг планы по закрытию города
Фото: photo.roscongress.org/Николай Гернет

«Слухи ходят, словно мухи»: Мэр Москвы опроверг планы по закрытию города

Юлия Захарова

Город

Власти не планируют закрывать столицу на фоне обострения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 26 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Слухи ходят, словно мухи. Таких планов нет, — заявил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, подобные сведения распространялись также летом и осенью 2020 года. Тем не менее правительство столицы ориентируется только на реальную эпидемиологическую ситуацию при принятии решений.

Видео: Telegram-канал «Пул N3»

Сергей Собянин добавил, что в Москве вводятся минимальные ограничения. Все сектора экономики, включая промышленность, торговлю и предприятия общественного питания, продолжают работать штатно.

Ранее мэр города рассказал о продлении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно новому указу, до 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и горожанам, которые страдают хроническими заболеваниями, стоит оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30 процентов своего персонала.

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