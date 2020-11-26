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Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы справляется с COVID-19
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы справляется с COVID-19

Кирилл Николаев

Город

Столичная система здравоохранения справляется с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Вся система справляется. Но с каждым днем эта работа становится все более и более напряженной, — заявил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал о продлении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно указу мэра столицы, до 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и горожанам, которые страдают хроническими заболеваниями, стоит оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30 процентов своего персонала.

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