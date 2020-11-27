Родственников заболевших COVID-19 будут дважды тестировать в Москве 

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Людей, которые живут вместе с заболевшим коронавирусом, будут дважды тестировать на инфекцию. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 27 ноября.

По ее словам, члены семьи COVID-положительных пациентов «находятся под особым риском заражения».

— При этом, так как они проживают совместно, есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания. Поэтому мы приняли решение, что эту категорию граждан, а именно контактирующих с заболевшим, совместно с ним проживающих, будут тестировать на коронавирус два раза, — цитирует Ракову ТАСС.

Заммэра напомнила, что пока членов семьи заболевших тестируют только один раз.

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 7918 случаев заражения COVID-19. Общее количество заразившихся в столице выросло до 585 тысяч. Из них 141,5 тысячи — активные больные.

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