За сутки в Москве выявили 7918 новых случаев COVID-19 

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 7918 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается в пятницу, 27 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся в столице выросло до 585 тысяч. Из них 141,5 тысячи — активные больные.

Московские врачи за сутки выписали из больниц 6484 пациента, которые смогли вылечиться от COVID-19. Общее число москвичей, победивших пандемию, выросло до 434 902. Число летальных случаев увеличилось до 8,6 тысячи.

Фото: Оперштаб

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 напряженной. По его словам, за прошлую неделю число случаев COVID-пневмонии выросло на два процента. Количество госпитализаций увеличилось на три процента.

В четверг, 26 ноября, было принято решение продлить ряд ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мэр подписал указ, согласно которому они будут действовать до 15 января 2021 года.

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