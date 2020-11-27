Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 6,4 тысячи человек за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские врачи за сутки выписали из больниц 6484 пациента, которые смогли вылечиться от COVID-19. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в пятницу, 27 ноября.

Общее число москвичей, победивших пандемию, выросло до 434 902, говорится в сообщении Telegram-канала «Оперштаб Москвы».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 напряженной. По его словам, за прошлую неделю число случаев COVID-пневмонии выросло на два процента. Количество госпитализаций увеличилось на три процента.

В четверг, 26 ноября, было принято решение продлить ряд ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мэр подписал указ, согласно которому они будут действовать до 15 января 2021 года.

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