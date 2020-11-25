Москва — сегодня, Россия — в начале декабря: врач назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москва уже вышла на плато по коронавирусу, а Россия должна достигнуть этого уровня к началу декабря. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Заявления о коронавирусе в стране зачастую оказываются довольно противоречивыми. С разницей в один день в СМИ может появиться информация как об ухудшении, так и о стабилизации ситуации.

— На самом деле, никакого противоречия здесь нет. Проблема в том, что наша страна огромная, и ситуация отличается от региона к региону, — объяснил медик. — В Москве, к примеру, все относительно неплохо, поскольку основной удар мы пережили еще весной. Столица первой столкнулась с этой проблемой, быстро перепрофилировала больницы, развернула новый коечный фонд. Город уже научился справляться с проблемой, получил опыт. Регионы отстают от нас месяца на четыре и только теперь переживают то, с чем мы уже разобрались. Когда по телевизору говорят об ухудшении ситуации, спикеры не врут — там, на местах, возникла опасная проблема, в частности, с коечным фондом, рассчитанным на плановое ведение пациентов. Это было вполне ожидаемо — никто не строит больницы впрок, они открываются согласно нормативам оказания подушевой помощи населению.

Тревожная ситуация в ряде регионов связана и с тем, что миграция населения не остановилась: ходят поезда, летают самолеты. И остановить эти перемещения невозможно, поскольку в противном случае снова остановится целая отрасль. Впрочем, если не брать в расчет некоторые города, медик отметил, что в среднем по стране ситуация с коронавирусом контролируемая, по крайней мере, пока. Проблем стоит ждать на январских праздниках, которые могут дать всплеск заболеваемости.

— Помните, что было после майских праздников? Настоящий взрыв. Так же и здесь. Вероятно, именно этим обусловлен ввод новых ограничений — Новый год хотят сделать по-настоящему семейным праздником, который граждане отметят дома, не передавая болезнь дальше случайным и неслучайным знакомым, — отметил он.

К тому же, по мнению Кондрахина, столица уже вышла на плато, Россия тоже выйдет на него уже в ближайшие недели. И задача властей — сделать так, чтобы на плато страна встала уверенно, а не свалилась с него после громких праздничных гуляний, считает врач.

— Это может показаться слишком громким заявлением, ведь по официальным данным люди видят, что ежедневный прирост новых случаев коронавируса и в столице, и в регионах значительно выше, чем весной. Однако на самом деле ситуация немного другая. Мы стали проводить тестирование в больших масштабах, выявлять все новые случаи. Только вот выявленный переносчик и реально заболевший человек — две разные вещи. Очень часто бывает так, что до сдачи мазка пациент вообще не подозревает о наличии коронавируса. Получается, что новых случаев у нас больше, а реально больных — меньше.

Врач заключил, что текущая ситуация с коронавирусом дает повод для осторожного оптимизма, но только в том случае, если граждане ответственно подойдут к мерам профилактики и не позволят себе лишнего на новогодних праздниках.

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