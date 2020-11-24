«Значения будут снижаться»: иммунолог сравнил российскую и зарубежные вакцины от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская вакцина «Спутник V» показала высокую эффективность, однако все существующие на сегодняшний день препараты имеют ряд недостатков, мешающих им выйти на международный рынок. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Ранее на сайте российской вакцины «Спутник V» появились данные о том, что на 42-й день после инъекции ее эффективность превысила 95 процентов против 70 процентов британской AstraZeneca. При этом в сообщении отмечалось, что на 28-й день после введения препарата эффективность была равна 91,4 процента.

— Эффективность — то, какой процент случаев заражения может предотвратить препарат. Идеально, конечно, когда это все 100 процентов, но, увы, в данном случае такого не бывает. Вакцины могут предотвращать заражение на 60, 70, даже 55 процентов случаев, и это все равно хороший результат. Как вообще определяют эффективность? Берут две группы, одной дают плацебо, другой — непосредственно препарат и смотрят, какой процент заболевших получился у разных людей, а затем сопоставляют эти данные, — объяснил медик.

Крючков также отметил, что на самом деле и 70, и 95 процентов эффективности — лишь предварительный результат, поскольку судить о качестве средства можно будет только в долгосрочной перспективе, наблюдая, как часто заболевают люди, получившие препарат. По его словам, постепенно уже опубликованные значения будут снижаться, выяснится, что вакцины действенны, к примеру, на 60 процентов. Но это, по словам иммунолога, все равно является достаточным значением для того, чтобы использовать препарат.

— Итогового отчета пока нет, так что мы можем опираться лишь на предварительные значения, но ничего страшного в этом нет. Даже вакцина с 50-процентным результатом все равно может успешно применяться. Дело теперь за тем, чтобы завершить исследования и наладить логистику, — подытожил Крючков.

«Спутник V», как отметил иммунолог, сегодня находится в мировом топе вакцин, но есть и другие препараты, данные об исследовании которых еще просто не опубликовали:

— Задача ученых сейчас не сделать препарат как можно быстрее, а в том, чтобы создать субстанцию, которая была бы максимально простой в производстве и дешевле конкурентов. К примеру, те вакцины, которые есть уже сегодня, имеют серьезные проблемы с транспортировкой — холодовая цепь там должна быть не выше -70 градусов, либо -20, но тогда срок хранения существенно сократится. «Спутник V» и AstraZeneca транспортировать проще, но произвести большое количество доз сложнее, — считает Крючков.

Другой немаловажный фактор, по словам иммунолога, — стоимость готового препарата. Moderna будет стоить огромных денег, AstraZeneca и Pfizer подешевле.

— AstraZeneca, кстати, вообще собираются поставлять в бедные страны по три доллара за дозу. Стоимость нашей «Спутник V» составляет 13–14 долларов. В принципе, мы можем попробовать поступить по примеру AstraZeneca — снизить цену для бедных стран, чтобы если не получить существенную прибыль, то хотя бы охватить больший рынок, — сказал врач.

Крючков уверен, что в международном топе вакцин еще произойдут изменения, когда появятся препараты, по свойствам опережающие действующих лидеров. Например, они могут быть более простыми в производстве и логистике. «Ворваться в топ-7» имеют шанс и отечественные препараты, исследования которых ведутся на данный момент:

— Сегодняшние лидеры, как мы уже поняли, неидеальны: где-то проблема с транспортировкой, где-то со стоимостью, производством. Да, они показали высокую эффективность, но то же могут сделать и препараты, результаты исследований которых мы еще просто не видели. Главная проблема сейчас — это, конечно, объемы производства, потому что исходя из сегодняшних данных, пока мы не можем охватить даже половину земного шара, хоть и способны полностью привить отдельные страны.

Скептики замечают, что российская вакцина не пользуется особенной популярностью на международном рынке, заинтересованность выразили только отдельные, не самые богатые государства. Причина здесь, по мнению медика, не в качестве отечественного препарата, а, как это обычно бывает, в политике:

— Такие регионы, как Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Евросоюз, США, Канада, Мексика, уже поделены между политическими альянсами. Но это не значит, что Россия никуда не может выйти. Бразилия и Индия, где огромное число населения, очень даже интересуются нашей вакциной. Можно кооперироваться и с другими продвинутыми странами, с Израилем например. С Китаем сложнее — у них собственные сильные возможности, полагаю, небольшие объемы их вакцины будут продаваться у нас, небольшие объемы нашей — у них. Рассчитывать на Запад нам, конечно, не стоит, но мы вполне можем охватить часть Восточной Европы, действовать там нужно будет через Европейское медицинское агентство — это непростой процесс, но им можно заняться. Понятно, что в Германию мы не попадем, но вот Чехия, Венгрия, Румыния с удовольствием закупят наш препарат, — говорит Крючков.

«Спутник V» можно официально зарегистрировать и в США, правда, не с целью заработать на продажах — эта идея, по словам Крючкова, обречена на провал из-за слишком высокой конкуренции. Сделать это имеет смысл исключительно для политических целей — если подать заявку с хорошими документами, ведомства вынуждены будут провести качественную экспертизу, по результатам которой уже никто не сможет говорить о том, что российская вакцина произведена на коленке, считает врач.

— Так что, в принципе, рынок для нас открыт. «Спутник V» купят и некоторые страны Европы, и Азия, Филиппины, часть Латинской Америки, Бразилия, Индия. У нас достаточно дружественных государств или тех, с которыми можно договориться. Не надо воспринимать ситуацию так, словно мы отрезаны от мира. Вопрос теперь только в том, как скоро удастся произвести необходимое количество доз, — заметил эксперт.

Крючков заключил, что для повышения востребованности «Спутник V» на международном рынке необходима не только грамотная работа ученых, высокая эффективность препарата, но и качественная пиар-работа, публикации на иностранных языках в зарубежных журналах.

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