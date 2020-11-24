Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе один человек погибает от коронавируса
Фото: flickr.com/NIAID

ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе один человек погибает от коронавируса

Наталия Белова

Здоровье

Каждые 17 секунд в Европе один человек умирает от коронавируса. Такое заявление сделал директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

24 ноября состоялся онлайн пресс-брифинг ВОЗ, на котором доктор Ханс Клюге представил краткий обзор последних сведений о ситуации с коронавирусом в Европейском регионе.

— Мы по-прежнему наблюдаем смешанную картину в разных странах, разные тенденции. Поскольку в ряде стран на национальном уровне регистрируется значительный рост числа заболеваний, нам нужно сохранять бдительность и активизировать усилия по сдерживанию эпидемии и подготовке к дальнейшему росту числа заболеваний, — подчеркнул врач. — За последние две недели смертность от коронавируса увеличилась на 18 процентов. Каждые 17 секунд от этой болезни в Европе умирает один человек. Хочу подчеркнуть, что всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям, останавливать распространение дезинформации, бороться с отрицанием, мы вносим свой вклад в предотвращение гибели людей.

Клюге также озвучил три основных тезиса: введение общего карантина можно избежать при условии, что все мы приложим для этого условия, технологии и фармразработки открывают перед нами новые горизонты, мы должны обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать традиционные праздники.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Бессимптомные носители: врач сообщил, кто может заразиться повторно коронавирусом

ВОЗпоказатели смертностикоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте