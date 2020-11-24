ВОЗ: Каждые 17 секунд в Европе один человек погибает от коронавируса

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Каждые 17 секунд в Европе один человек умирает от коронавируса. Такое заявление сделал директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

24 ноября состоялся онлайн пресс-брифинг ВОЗ, на котором доктор Ханс Клюге представил краткий обзор последних сведений о ситуации с коронавирусом в Европейском регионе.

— Мы по-прежнему наблюдаем смешанную картину в разных странах, разные тенденции. Поскольку в ряде стран на национальном уровне регистрируется значительный рост числа заболеваний, нам нужно сохранять бдительность и активизировать усилия по сдерживанию эпидемии и подготовке к дальнейшему росту числа заболеваний, — подчеркнул врач. — За последние две недели смертность от коронавируса увеличилась на 18 процентов. Каждые 17 секунд от этой болезни в Европе умирает один человек. Хочу подчеркнуть, что всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям, останавливать распространение дезинформации, бороться с отрицанием, мы вносим свой вклад в предотвращение гибели людей.

Клюге также озвучил три основных тезиса: введение общего карантина можно избежать при условии, что все мы приложим для этого условия, технологии и фармразработки открывают перед нами новые горизонты, мы должны обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать традиционные праздники.

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