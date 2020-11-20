Бессимптомные носители: врач сообщил, кто может заразиться повторно коронавирусом

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Повторное заражение коронавирусом практически невозможно, если у человека нет проблем с иммунитетом. Тем не менее существует ряд случаев, когда от болезни не защитят ни прививка, ни антитела. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

— У большинства людей, уже переболевших коронавирусом, иммунитет сохраняется довольно долго, — заметил Болибок. — Максимальный период наблюдения — с декабря 2019 года, когда в Ухане появились первые пациенты. Иммунитет у них сохранился до сих пор. Сказать, сколько еще он продержится, конечно, сложно. У нас просто нет пациентов для более длительного наблюдения.

Несмотря на то, что повторное заражение коронавирусом, по словам медика, практически исключено, отдельные эпизоды все же фиксировали:

— Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших. Впрочем, пока остается открытым другой вопрос: может ли человек, имеющий иммунитет, стать бессимптомным носителем? Представим ситуацию: человек уже перенес болезнь, но попал в контакт с зараженным. Уничтожится ли сразу вирус или какое-то время все же будет оставаться на слизистой?

По мнению Болибока, такая ситуация вполне возможна — заболеть человеку не даст иммунитет, но на какой-то непродолжительный срок он может стать бессимптомным переносчиком. Самому пациенту, уже перенесшему коронавирус, никакого вреда это не нанесет. Напротив, повторные контакты будут поддерживать его постинфекционный иммунитет, утверждает врач:

— Так, организм получает сигнал, что вирус все еще присутствует вокруг него, надо продолжать защищаться.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

После того как в организме заканчивается воспалительный процесс, вызванный болезнью, остаются антитела разных классов. Антитела класса М исчезают быстро, в течение восьми недель, класса А — в течение 4–6 месяцев, класса G могут сохраняться годами. Именно они, по словам Болибока, остаются у тех, кто переболел в Китае в декабре, и именно они должны защищать нас после вакцинации:

— Закономерности после прививки те же, что и после перенесенного заболевания: антитела сохраняются. В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным. Например, постпрививочный иммунитет от кори сохраняется очень длительный период. И не потому, что там вакцина какая-то волшебная, а потому, что мы периодически контактируем с вирусоносителями, организм получает сигнал, что иммунитет к болезни необходимо продолжать поддерживать.

К сожалению, не исключена и вероятность того, что коронавирус может мутировать, тогда уже выработанные антитела не помогут. Правда, тогда это будет уже совсем другая болезнь, уточнил врач:

— На самом коронавирусе есть S-протеин. Именно он определяет тяжесть течения заболевания, именно на него ориентируются ученые при разработке вакцины. Если вдруг произойдет мутация, SARS-CoV-2 утратит этот протеин, то, разумеется, прививки работать не будут, но и вирус перестанет нападать так, как нападает сейчас. Это будет уже новый штамм с новыми клиническими проявлениями. Новая коронавирусная инфекция.

Медик заключил, что бояться повторного заражения в случае, если у вас нет других проблем со здоровьем, не стоит. Напротив, контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на данный момент мутации коронавируса затрагивают только один процент генома, что исключает возможность повторного заражения.

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