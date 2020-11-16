В Роспотребнадзоре допустили возможность повторного заражения коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Повторное заражение новым типом коронавирусной инфекции возможно, но документированные случаи крайне редки. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в понедельник, 16 ноября.

— В России нет ни одного повторного случая, — уточнил Горелов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что многое в этом вопросе определяется состоянием иммунной системы и иммунного реагирования. В случае если есть первичный или приобретенный иммунодефицит, то антительный ответ может отсутствовать, а значит, возможно повторное заболевание.

Также, по словам Горелова, повторное заражение возможно, когда геном вируса сильно изменится и появится новая разновидность инфекции.

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