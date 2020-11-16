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Врач рассказал, как отличить первые признаки гриппа от коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Врач рассказал, как отличить первые признаки гриппа от коронавируса

Василиса Чернявская 

Здоровье

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников рассказал об опасностях заболевания гриппом и ОРВИ в текущем эпидсезоне.

— Андрей Александрович, каковы особенности течения заболевания?

— В России ежегодно официально регистрируются около 30 миллионов заболеваний ОРВИ и гриппа. Грипп ежегодно мутирует. В 2020 году, по данным ВОЗ, циркулируют штаммы H1N1, N3H2 и вирус гриппа В. Иммунитета на них у большинства нет. Эти разновидности вируса учтены в вакцине от гриппа. Другая особенность в этом сезоне заключается в опасности наложения гриппа на другое опасное заболевание — коронавирус. При одновременном заражении могут возникать тяжелые осложнения.

— Какие риски несет заболевание?

—Грипп может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, пневмонией и обострением имеющихся хронических состояний. В серьезной зоне риска находятся беременные женщины, дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями.

— Как отличить первые признаки гриппа от коронавируса?

— Отличительными особенностями гриппа, которые не встречаются при коронавирусе, могут быть насморк, боль в горле, чихание. Однако коронавирус, как и грипп, относится к острым вирусным инфекциям и часто протекает со схожими с ОРВИ симптомами. Это слабость, кашель, температура, поэтому заболевания не всегда можно сразу различить. При коронавирусе возникают такие нетипичные для гриппа симптомы, как потеря обоняния и вкуса, помутнение сознания, одышка. Но они проявляются не у всех. Поставить точный диагноз может только врач. Если температура в течение трех дней поднимается выше 38,5 в сочетании с одышкой, следует вызывать скорую помощь.

— Каковы меры профилактики?

— Тщательное соблюдение санитарной гигиены, включающее частое мытье рук, проветривание помещений, ношение масок, избегание переохлаждения, сокращение пребывания в местах большого скопления людей. Самый надежный способ профилактики гриппа — это вакцина.

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#профилактикаскрытые симптомыкоронавирус
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