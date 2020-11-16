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Что нового в требованиях Роспотребнадзора по профилактике COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Что нового в требованиях Роспотребнадзора по профилактике COVID-19

Руслан Давлетшин

Общество

Роспотребнадзор внес изменения в правила по профилактике новой коронавирусной инфекции. Они предусматривают иные порядки выписки из больницы в случае если вы проходили лечение COVID-19, диагностику самого вируса и обсервацию лиц, контактировавших с больными. «Вечерняя Москва» выяснила, что же интересного в обновленном постановлении главного государственного санитарного врача России.

Быстрое получение анализов

Как минимум, что-то хорошее. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, теперь выполнение теста методом ПЦР, являющегося основным способом диагностики коронавируса, не должно превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию.

Подтвержденным случаем COVID-19 считается фактически сданный анализ любым из методов, определяющих антиген возбудителя. Согласно информации, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, в этот перечень входят тесты ПЦР, тесты на вирусные антигены и антитела.

Выписывать пациентов из-под медицинского надзора и допускать к работе/учебе, нахождению в организованных коллективах можно при наличии одного отрицательного теста ПЦР. А из больницы домой можно будет уехать, даже не сдавая его, за исключением ситуаций, когда человек проживает в коммунальной квартире, общежитии или гостинице.

Изоляция для контактных и контроль рейсов из неблагополучных регионов

Не очень приятная новость для тех, кто контактировал с COVID-положительным. Им по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае если проявляются симптомы заболевания, необходимо сдать анализы для обнаружения коронавируса. Если симптомов нет, то через 14 дней после последнего контакта с больным можно завершить карантин без каких-либо исследований.

Роспотребнадзор также выставил ряд требований к органам исполнительной власти. В первую очередь они касаются информирования, наблюдения за больными и потенциально инфицированными.

Кроме того, силами ведомства планируется активно проверять рейсы, прибывающие из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, заниматься измерением температуры пассажиров и экипажей, опрашивать пассажиров с помощью анкет, отправлять в больницу тех, у кого есть симптомы заболевания, и заниматься обсервацией контактирующих с инфицированными. Этот пункт в новом постановлении главного санитарного врача России фактически остался без изменений.

Нужен всеобщий карантин и самодисциплина

Как считает профессор РНИМУ им. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко, для того чтобы сдержать распространение эпидемии, необходимо ограничить контакты между людьми, но в текущих условиях, чтобы все сидели дома, полностью это сделать невозможно.

— Причем надо не выходить как минимум дней 30. Но пока эти контакты есть, хоть и вынужденные. Все равно люди должны ходить в магазин, в аптеку, в банк, кто-то работает, — отметил врач.

Специалист отметил, что, несмотря на все требования Роспотребнадзора, многое по-прежнему зависит от самодисциплины каждого человека, в частности, от ношения масок в общественных местах.

— Если заходите в метро, в магазин большой, там же половина ходит без масок. Вот Китай — полтора миллиарда человек — все ходят в масках. У них там все спокойно, никакой второй волны нет, — привел пример Карабиненко.

Однако изоляцию контактировавших с больным COVID-19 Карабиненко не считает на 100 процентов правильной, если у человека нет симптомов. Другое дело, такой гражданин тем более обязан носить маску и внимательнее отнестись к своему здоровью, потому что, даже чувствуя себя идеально, мы совершенно не знаем, кто из нас является носителем коронавируса и других опасных инфекций.

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