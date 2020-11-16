Новые правила для контактировавших с больными COVID-19 утвердили в России

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Со вторника, 17 ноября, в России вступят в силу новые правила для контактировавших с зараженными коронавирусом. Соответствующие коррективы в законодательство внесла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно постановлению ведомства, размещенному на портале правовой информации, контактировавшие с больными ковидом должны провести в изоляции по меньшей мере две недели либо до момента выздоровления, если у них также развилась инфекция. При этом выписка с карантина разрешается без сдачи теста на COVID-19.

Также Роспотребнадзор установил новый срок выполнения теста на коронавирусную инфекцию и задал новые правила выписки переболевших COVID-19.

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