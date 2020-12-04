Мурашко предупредил о последствиях политизации вопроса вакцинации от COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы

Попытки некоторых стран и объединений политизировать вопрос вакцинации от коронавируса грозят ростом цен на соответствующие услуги. С таким заявлением министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Он заявил, что Россия готова к активному сотрудничеству с другими государствами в целях повышения доступности вакцин от ковида, но осуждает привнесение политики в этот вопрос.

— Антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер, — цитирует РИА Новости главу Минздрава.

Он уточнил, что в РФ созданы и зарегистрированы пока две вакцины, третья уже проходит этап клинических исследований. По мнению Мурашко, появление новых, разных препаратов от COVID-19 принципиально важно, так как позволяет множить общее количество надежных лекарств от инфекции.

Также министр подчеркнул, что вакцина «Спутник V» уже вышла в гражданский оборот в стране. В перспективе ею можно будет обеспечивать не только россиян, но и все население планеты.

Среди прочего Мурашко призвал ВОЗ расширять свой потенциал и добавил, что Россия примет в этом самое активное участие.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Евросоюз обвинил РФ и КНР в дезинформации вокруг пандемии коронавируса