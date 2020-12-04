Евросоюз обвинил РФ и КНР в дезинформации по коронавирусу

Фото: European Union 2014 / European Parliament

Россия и КНР распространяют дезинформацию вокруг пандемии COVID-19, считают в Евросоюзе. Об этом сказано в обнародованном Европейской комиссией Плане действий в области демократии.

— Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в целенаправленные операции и кампании по дезинформации, которые направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг COVID-19 в ЕС, соседних странах и мире, — говорится в документе.

В Еврокомиссии отметили, это было сделано, чтобы подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж, такая угроза демократии требует коллективного ответа, передает РИА Новости.

Напомним, что в июле Еврокомиссия уже обвиняла Китай и Россию в участии в дезинформационных кампаниях по отношению к странам ЕС в период пандемии COVID-19. Тогда в отчете говорилось, что Брюссель в борьбе с дезинформацией опроверг большое количество фейков о коронавирусе в Сети. В МИД РФ информацию о распространении фейков называли «намеренным вбросом». В правительстве заявляли о голословности обвинений в проведении Москвой дезинформационной кампании.

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