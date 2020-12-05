Эксперт Роспотребнадзора объяснил разницу между повторным заражением COVID-19 и рецидивом

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Исследование геномов возбудителей коронавирусной инфекции и выявление антител позволяет понять, в каких случаях речь идет о повторном заражении COVID-19 у уже переболевшего человека, а когда наблюдается рецидив не полностью вылеченного заболевания. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, если в ходе изучения геномов вирусов выявляются выраженные различия в вирусных геномах, это подтверждает, что речь идет о повторном заражении.

Кроме того, поскольку ответом на инфицирование COVID-19 является выработка организмом антител различных классов, их выявление позволяет установить факт инфицирования.

Однако наличие антител не всегда означает наличие иммунитета, подчеркнул Лебедев. Антитела к нуклеокапсидному белку N являются маркером перенесенной инфекции, но не наличия иммунной защиты.

— Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела - IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее — к его рецептор-связывающему домену (RBD), — рассказал эксперт «Российской газете».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции общее количество случаев заболевания превысило 64,6 миллиона.

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