Число случаев коронавируса в мире превысило 64,6 миллиона

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Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано 64 603 428 случаев заражения.

За последние сутки количество заразившихся возросло на 628 592. Общее число летальных исходов достигло 1 500 614 (+12 161 за минувшие 24 часа).

При этом свыше 46 процентов новых случаев инфицирования за сутки приходится на Северную и Южную Америку (293 320). Далее следуют Европейский регион (234 667) и Юго-Восточная Азия (50 086).

Среди отдельных государств по общему количеству заразившихся лидируют по-прежнему США (13 759 500). Затем идут Индия (9 571 559), Бразилия (6 436 650), Россия (2 402 949), Франция (2 217 873), Испания (1 675 902), Великобритания (1 674 138), Италия (1 664 829), Аргентина (1 440 103), Колумбия (1 334 089), Мексика (1 133 613) и Германия (1 130 237), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 27 403 человек. Среди регионов лидерами по числу случаев заражения ковидом оказалась Москва (6868), Санкт-Петербург (3694) и Подмосковье (1223). Также за последние 24 часа от инфекции скончались 569 человек, еще 28 901 вылечился.

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