Еще 74 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице увеличилось до 9277 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Уточняется, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 27 403 человек. Среди регионов лидерами по числу случаев заражения ковидом оказалась Москва (6868), Санкт-Петербург (3694) и Подмосковье (1223). Также за последние 24 часа от инфекции скончались 569 человек, еще 28 901 вылечился.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что динамика эпидемиологического процесса позволяет с осторожностью говорить о темпе замедления распространения коронавирусной инфекции в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач объяснила москвичам, как подготовиться к прививке от коронавируса