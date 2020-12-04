Врач объяснила москвичам, как подготовиться к прививке от коронавируса

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы, которые собрались делать прививку против коронавирусной инфекции, не нужна особая подготовка. Об этом в пятницу, 4 декабря, заявила главный врач городской поликлиники № 2 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева.

По ее словам, важна только моральная готовность к процедуре.

— Никакой специальной подготовки вообще не требуется, кроме того, чтобы быть морально готовым, что ты будешь защищен от коронавируса при прохождении двух этапов вакцинации и у тебя сформируется иммунитет, — отметила специалист.

Шиндряева добавила, что ограничивать питание врачи не требуют. Перед вакцинацией лучше успокоиться и прийти в медкабинет в хорошем физическом и психологическом состоянии. Температура должна быть в рамках нормы, также у пациента не должны отсутствовать респираторные заболевания, передает РИА Новости.

Напомним, в столице с 4 декабря открыта электронная запись на прививку от коронавируса. На данный момент ее могут сделать те, кто каждый день по долгу службы контактирует с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб.

Пройти вакцинацию можно будет в одном из пунктов на базе городских взрослых поликлиник. Всего открыто 70 пунктов.

Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации жителям столицы нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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