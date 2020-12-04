Сергей Собянин назвал число записавшихся на прививку от COVID-19 в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пять тысяч медиков, учителей и социальных работников записались на прививку против коронавирусной инфекции в столице за первые пять часов. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью, — отметил глава города в личном блоге.

Напомним, в столице с 4 декабря открыта электронная запись на прививку от коронавируса. На данный момент ее могут сделать те, кто каждый день по долгу службы контактирует с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб.

Пройти вакцинацию можно будет в одном из пунктов на базе городских взрослых поликлиник. Всего открыто 70 пунктов.

Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации жителям столицы нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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