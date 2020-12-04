Специальное оборудование закупили в Москве для хранения вакцины от COVID-19
Для хранения вакцины от коронавирусной инфекции в столице закупили специальное медицинское оборудование. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, оборудование поставили во все центры вакцинации столицы. Она также отметила, что технологию вакцины специалисты отработали до деталей.
— Для этого нам пришлось отработать до деталей соблюдение холодовой цепочки, которая предполагает доставку вакцины в специальных машинах в специальных термоконтейнерах и последующее хранение на уровне учреждений, на уровне пунктов вакцинации в специальных медицинских морозильниках, — уточнила Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Она также рассказала, что во всех центрах вакцинации построили специальную морозилку, позволяющую хранить более миллиона доз вакцины.
Напомним, пункты вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве с 5 декабря.
«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Более 20 тысяч москвичей получили обе дозы вакцины от COVID-19 в рамках испытаний