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Голикова сообщила о замедлении распространения коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Голикова сообщила о замедлении распространения коронавируса

Кирилл Николаев

Общество

Динамика эпидемиологического процесса позволяет говорить о замедлении распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

— В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время ситуация с наличием в стране специализированных коек для пациентов с коронавирусом, вероятно, «зафиксировалась».

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Татьяна ГоликоваРоссиякоронавирус
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