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За сутки в России выявили 27 403 новых случая коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 27 403 новых случая коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 27 403 человек. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в пятницу, 4 декабря.

Среди регионов лидерами по числу случаев заражения ковидом оказалась Москва (6868), Санкт-Петербург (3694) и Подмосковье (1223).

За сутки в России выявили 27 403 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Также за последние 24 часа от инфекции скончались 569 человек, еще 28 901 — вылечился.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 2 402 949 случаев коронавируса. При этом 1 888 752 пациента переболели и вылечились, 42 176 — умерли.

За сутки в России выявили 27 403 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

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