Иммунолог объяснил, как избежать распространения коронавируса внутри семьи

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Российский врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что если один из членов семьи заразился COVID-19, то это не гарантирует опасности для остальных.

— Симптомы коронавируса, если и проявляются, то не сразу после заражения. Пока их нет, человек спокойно общается со своей семьей. В большинстве случаев это ничем не угрожает его близким, потому что между заражением и заболеванием есть большая разница, — поделился Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

По мнению врача, во многих случаях заражения, после того, как иммунная система включается в работу, симптомы могут и не появиться вовсе. Иммунолог считает, что все зависит от организма человека. Если иммунитет человека оказался слабым, то на этой почве могут возникнуть различные симптомы болезни. Тем не менее, Болибок привел статистику, согласно которой коронавирусом болеет примерно 1 человек из 20 или даже 50 зараженных.

Врач уверен, что основными причинами болезни могут стать дополнительные факторы, такие как стресс, переохлаждение или злоупотребление алкоголем.

Болибок добавил, что даже совместное пребывание на карантине с заболевшим COVID-19 не может стать стопроцентным гарантом того, что коронавирусом переболеют и другие члены семейства.

Иммунолог порекомендовал соблюдать все меры предосторожности, руководствуясь которыми никто из семьи не пострадает.

— Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции, — объяснил врач.

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