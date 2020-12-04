Ученые перечислили блокирующие COVID-19 продукты

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Ученые из Университета Северной Каролины (США) назвали блокирующие COVID-19 продукты.

Результаты исследований показали, что химические соединения в винограде и зеленом чае наиболее успешно препятствуют распространению коронавируса в организме человека. Специалисты сообщили, что в данных продуктах содержатся вещества, способные блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2.

Кроме того, ученые установили, что темный шоколад и какао тоже могут снижать активность ферментов COVID-19, сообщается в издании Frontiers in Plant Science.

Ранее диетологи призвали постящихся в пандемию COVID восполнять запасы витаминов. Руководитель направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин отметил, что человеку необходимы все витамины для здоровья.

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